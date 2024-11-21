بعد فرنسا.. إيطاليا تزاحم الجزائر للظفر بخدمات ريان شرقي

دخلت الاتحادية الإيطالية لكرة القدم خط الصراع للظفر بخدمات الموهبة ريان شرقي المتألق رفقة نادي ليون الفرنسي والمنتخب الفرنسي لأقل من 20 سنة.

وكشفت قناة “إيطاليا فوتبول TV”، اليوم الخميس، أن الاتحادية الإيطالية استفسرت عن وضعية ريان شرقي وربطت الاتصال مباشرة مع أسرته، قصد جس نبض ابنها للانضمام إلى منتخب الأتزوري، بما أنه يحمل الجنسية الايطالية.

ويحمل ريان شرقي الجنسية الفرنسية كذلك، ويلعب حاليا للمنتخب الفرنسي U21، كما يمكنه اختيار المنتخب الوطني الجزائري في حال اتخاذه قرارا بمزاملة محرز في تشكيلة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

ولفت ريان شرقي أنظار الإيطاليين مؤخرا بالنظر إلى تألقه في مباراة الديكة و الأتزوري الماضية التي سجل فيها هدفا جميلا و قدم تمريرة حاسمة.