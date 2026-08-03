بعد فسخ عقده مع الخضر.. بيتكوفيتش على أعتاب تحدٍ جديد !

دخل المدرب السويسري، فلاديمير بيتكوفيتش، دائرة اهتمامات بعض اتحادات كرة القدم، وذلك عقب نهاية مشواره مع المنتخب الوطني الجزائري.

ووفقًا لما كشفه الإعلامي الجزائري، حفيظ دراجي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس خيار التعاقد مع بيتكوفيتش لقيادة “الأخضر” في الاستحقاقات المقبلة، حيث تتابع الجهات المعنية وضعه عن كثب، في انتظار انتقال الاتصالات إلى مرحلة المفاوضات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي اهتمام الاتحاد السعودي بالمدرب السويسري في إطار مساعيه للتعاقد مع مدرب يمتلك خبرة كبيرة على مستوى المنتخبات، خاصة وأن بيتكوفيتش سبق له قيادة المنتخب السويسري في عدة بطولات كبرى، قبل تجربته الأخيرة مع المنتخب الجزائري.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من الاتحاد السعودي أو من بيتكوفيتش بشأن مستقبل المدرب. لتبقى جميع المعطيات في إطار الاهتمام والترقب، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.