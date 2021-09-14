بعد فسخ عقده مع المولودية.. عدادي يلتحق بنادي مونيستير التونسي

أمضى اللاعب الجزائري توفيق عدادي اليوم الثلاثاء على عقد يربطه بفريق الإتحاد الرياضي المنستيري لمدة موسمين بعد فسخ عقده مع مولودية الجزائر

وسبق للاعب توفيق عدادي وأن حمل قميص المنتخب المحلي، ولعب للعديد من الأندية الجزائرية على غرار شبيبة القبائل ومولودية الجزائر.

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