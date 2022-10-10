بعد فسخ عقده مع بريست..بلايلي يقترب من فريق ينشط في الليغ 1

كشف صبيحة اليوم الإثنين، موقع “لاغازيتا دوفيناك”، عن تلقي لاعب المنتخب الوطني، يوسف بلايلي عرضا جديدا بعد فسخ عقده مع براست.

وحسب ماورد في الموقع “لاغازيتا دوفيناك”، الناطق باللغة الفرنسية، فإن بلايلي محل إهتمام نادي أجاكسيو الناشط في الدرجة الأولى الفرنسية.

وأضاف المصدر، أن الناخب الوطني الأسبق جون ميشال كفالي، وراء إقتراح لاعب الخضر بلايلي، على إدارة الفريق الفرنسي.

خاصة وأن إبنه يوهان، ينشط في منصب المدير الرياضي بنادي أجاكسيو، وقد يوقع لبلايلي لغاية نهاية الموسم الحالي.