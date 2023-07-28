بعد فسخ عقده.. نادي نانت يقرر إعادة لاعب الخضر يونس بن علي

أعلن نادي نانت الفرنسي، اليوم الجمعة، عن عودة لاعبه الدولي الجزائري بالمنتخب لأقل من 19 سنة، يونس بن علي، بعد فسخ عقده بسبب مشاركته في كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وكشف نادي نيس الفرنسي، عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب الدولي الجزائري يونس بن علي إندمج في تدريبات الفريق لفئة أقل من 19 سنة تحسبا لموسم 2023.2024.

يجدر الإشارة، فسخ نادي نانت عقد لاعبه الجزائري بن علي، أثناء مشاركة اللاعب بن علي في كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة ورفض فريقه تسريحه.