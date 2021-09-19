بعد فشلها في التعاقد مع بوغرارة .. سعيد حموش مرشح لتدريب شلغوم العيد

فشلت إدارة فريق هلال شلغوم العيد في مفاوضاتها مع المدرب اليامين بوغرارة من أجل الإشراف على العارضة الفنية للفريق خلال الموسم الكروي الجديد، حيث علمت مصادر النهار أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات مع المدرب سعيد حموش من لأجل إقناعه بتدريب الفريق.

هذا وكان سعيد حموش قد إتفق مع إدارة أهلي برج بوعريريج من أجل تدريب الجراد الأصفر الموسم المقبل، إلا أن ال عرض المغري الذي تلقاه من شلغوم العيد قد يجعله يتراجع عن قراره.

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