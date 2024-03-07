بعد فشله في إرضاء زوجته ووالدته.. توقيف خمسيني سكران يقود سيارته

لم يجد رب أسرة سبيلا مناسبا لإرضاء زوجته ووالدته سوية، من كثرة المشاكل العائلية. التي كانت جلّها تتعلق بالمطبخ والأكلات المفضلة التي تفضلها كل من زوجته ووالدته، فتوجه الى احتساء كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وتم توقيف المتهم “ب.م” رب أسرة في العقد الخامس من العمر بالعاصمة مسبوق قضائيا في نفس الجرم. متلبسا بقيادة سيارته في حالة سكر متقدمة، فتم تحرير مخالفة له. وسحب رخصة سياقته واقتياده للتحقيق أين تبين أن المتهم احتسى ما يقارب 4 بالمائة. وهي نسبة مرتفعة جدا في الدم، حسب تقرير الخبرة الطبية، جعل القاضي تعلق عنها بالقول ” انت كنت تسوق السيارة دايخ.؟”.

ولدى مثول المتهم ” ب.م” أمام هيئة المجلس بالغرفة الجزائية الحادية عشر اليوم الخميس، اعترف منذ الوهلة الأولى بالجرم المنسوب اليه، مصرحا لرئيس الجلسة بأنه يعيش حياة زوجية ضنكى، فكلما يعود إلى المنزل يجد زوجته ووالدته متخاصمتين عن وجبات العشاء والغداء، وأمام تكرار المشاكل العائلية احتسى الخمر وانطلق بسيارته هاربا من الواقع الذي يعيشه، منذ زواجه.

وقال المتهم للقاضي” أمي تشتهي أكل اللوبيا”، وزوجتي العدس” وأمام هذا وذاك لم يعد باستطاعته ارضاء زوجته شريكة حياته او والدته ، خاصة وأن والدته حنونة لكنها تفتعل المشاكل مع زوجته وهو ما عكّر صفوة حياته.

والتمس النائب العام تأييد الحكم في حق المتهم فيما أحالت القاضي الملف للمداولة للنطق بالحكم الاسبوع المقبل.