بعد فشل احترافه.. بلومي “الصغير” يقترب من هذا الفريق !

يقترب فريق أتلتيك بارادو من التعاقد مع نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية “لخضر بلومي” خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وذلك بعد فشل احترافه في أحد النوادي الناشطة في الدرجات السفلى الفرنسية.

حيث دخلت إدارة الباك في مفاوضات مع محمد بشير بلومي حسب ما كشف عنه موقع كووورة العربي اليوم الأربعاء.

كما أضاف ذات المصدر أن إدارة بارادو تواصلت مع والده وعرضت عليه فكرة حمل ألوان النادي.

وأكدت المصادر نفسها أن مدرب بارادو “سي الطاهر شريف الوزاني”، منح موافقته النهائية لمسؤولي النادي، وشدد على ضرورة الحصول على خدمات بلومي في أقرب فرصة ممكنة.