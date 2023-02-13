بعد فشل اختراقه.. الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية يعود لقرائه ومتابعيه

عاد الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية بنسخه متعددة اللغات، مساء اليوم الإثنين، للعمل مجددا بعد حجبه مؤقتا اثر تعرضه لسلسلة من الهجمات السبيرانية الحادة.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، قد أعلنت في بيان لها أمس الأحد، تعرض موقعها الالكتروني لهجمات سيبرانية، تستهدف اختراقه مما دفع إلى حجبه مؤقتا.

أوضح بيان وكالة الأنباء الجزائرية، بأن هذه السلسلة من الهجمات الحادة اتضح أن مصادرها الجغرافية من الكيان الصهويني المحتل والمغرب وبعض المناطق من أوروبا.

كما سمحت التدابير والأنظمة التقنية للوكالة -يضيف بيان وأج-، بصد هذه السلسلة الهجمات الحادة التي مازالت متواصلة والحيلولة دون تمكن الإختراق السيبراني من بلوغ قاعدة البيانات.