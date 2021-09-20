بعد فضيحة الكوكايين.. الجوية الجزائرية تمنع العاملين بأطقم الرحلات الدولية من النزول من الطائرة

قررت، إدارة الخطوط الجوية الجزائرية، مؤخرا، منع العاملين بأطقم الرحلات الدولية من النزول من الطائرة. وجاء قرار الشركة، بعد فضيحة توقيف مضيف طائرة من طرف الأمن الفرنسي متلبسا بتهريب كمية من مادة الكوكايين المحظورة.

ويخص القرار، حسب مصادر النهار أون لاين، العاملين برحلات الذهاب والإياب التي تتم في يوم واحد. وأشار المصدر ذاته، إلى أن مضيف الطائرة، ضُبطت بحوزته 480 غراما من الكوكايين داخل مطار أورلي بباريس.

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