بعد فضيحة الملهى الليلي.. صور مُسربة تُظهر حراق داخل “الشيشة”

بعد فضيحة فيديو الملهى الليلي التي أظهرت بعض لاعبي فريق مولودية الجزائر وهم بصدد “التبراح” سُربت سهرة اليوم الأحد صور تُظهر لاعب العميد شمس الدين حراق داخل مقهى الشيشة.

الصور التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي كسرعة البرق ظهر خلالها خريج مدرسة إتحاد الحراش وهو يتناول الشيشة دون تحديد المكان أو زمان التقاط الصور ماجعل أنصار مولودية الجزائر يثورون مرة آخرى بسبب التسيب الذي أصبح يسود داخل بيت الفريق.

وكانت إدارة العميد قد قررت السبت، فتح تحقيق معمق في قضية الملهى الليلي والتي تورط فيها أربعة لاعبين من الفريق. كما تقرر توقيف اللاعبين الأربعة المعنيين بهذه الواقعة، ويتعلق الأمر بكل من عدادي، علاطي، ربيعي، بن ساحة ، كما قرر مسؤولو مولودية الجزائر، اتخاذ اجراءات تأديبية في حق بعض مسيري الفريق.