بعد فضيحة المنشطات.. بوغبا ينضم إلى موناكو بعقد يمتد حتى 2027

أعلن نادي موناكو الفرنسي اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع النجم الفرنسي بول بوغبا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء ارتباطه بنادي جوفنتوس الإيطالي.

ووقع بوغبا، المتوّج بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب “الديكة”، عقدًا يمتد لمدة عامين، ليبقى بذلك في صفوف موناكو حتى 30 جوان 2027.

ويأتي هذا التعاقد بعد فترة صعبة عاشها بوغبا، حيث تم إيقافه في سبتمبر 2023 بسبب قضية تعاطي منشطات، قبل أن يتم تقليص مدة العقوبة من أربع سنوات إلى ثمانية عشر شهرًا فقط، وفق قرار صادر في فيفري 2024. وبذلك أصبح اللاعب متاحًا للعودة إلى الملاعب منذ مارس الماضي.

ورغم عودته النظرية إلى النشاط، لم يُشارك بوغبا في أي مباراة رسمية منذ توقيفه، ما يجعل انضمامه إلى موناكو فرصة حقيقية لإعادة إطلاق مسيرته الكروية، واستعادة مستواه الذي جعله يومًا من أبرز لاعبي الوسط في العالم.

كما ذرف بوغبا الدموع بكثرة أثناء توقيعه الرسمي لنادي “الإمارة” ما يؤكد الفترة الصعبة التي مر بها دون مداعبته الكرة في منافسة رسمية.