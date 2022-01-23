بعد فضيحة جابوما.. نجم الفراعنة يطالب باستخلاص الدروس من تجربة الجزائر

اعطى نجم المنتخب المصري الأسبق محمد بركات بعض الحلول لمدرب منتخب بلاده كارلوس كيروش. حتى لا يكرّر خطأ إقصاء الجزائر من الكان.

وقال محمد بركات الذي يشغل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري حاليا. في حديثه الذي نقله موقع “المصري اليوم ” “منتخب كوت ديفوار فاز على الجزائر إنطلاقا من نقطة قوته فقط. وهي التعامل مع الأرضيات الصعبة، عكس اللاعبين الجزائريين الذين أثرت عليهم كثيرا”.

وعن الحلول قال “اعتبر مباراة كوت ديفوار في الدور المقبل بمثابة الخناقة. يجب التركيز والعمل على الاعتماد على الكرات الطولية بشكل أكبر من التمريرات الأرضية بسبب سوء أرضية الملعب”.

يذكر. أن فضيحة ملعب “جابوها” لازالت تراود الأذهان. الذي كان ارضية ميدان سببا رئيسيا وراء إقصاء محرز وزملائه ف كان الكاميرون.