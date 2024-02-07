بعد فضيحة جديدة.. ملكة جمال اليابان تتنازل عن لقبها!

سلّمت عارضة الأزياء كارولينا شينو، “تاج الملكة” وتركت لقب ملكة جمال اليابان بعد انتشار شائعات حول ارتباطها بعلاقة غرامية مع رجل متزوج.

ولم يكد ينتهي الجدل حول تتويج عارضة الأزياء كارولينا شينو، بلقب “ملكة جمال اليابان”، قبل أيام بسبب أصولها الأوكرانية، حتى تورطت بقضية أخرى جرّدتها من الجائزة المرموقة.

وكتبت كارولينا التي نالت الجنسية اليابانية عام 2022، في إنستغرام: “أنا آسفة حقا على المشكلة الكبيرة التي سببتها وعلى خذلان وخيانة كل من دعمني”.

وأضافت: “كنت خائفة في البداية ومرتبكة للغاية لدرجة أنني لم أتمكن من قول الحقيقة”.

ووافقت رابطة ملكة جمال اليابان على تنازل كارولينا عن لقبها، ووجهت رسالة اعتذار لحكام المسابقة والجهات الراعية.

وأشارت الرابطة إلى أن “لقب ملكة جمال البلاد سيظل شاغرا لبقية العام”.

وكان يابانيون قد هاجموا لجنة حكام حفل ملكة الجمال لاختيارهم فائزة ذات أصول أوروبية ومولودة في أوكرانيا بمسابقة خاصة باليابانيات.

لكن كارولينا حاولت التخفيف من وطأة الهجوم عليها، بعد أن ذكرت أنها تعيش في مدينة ناغويا اليابانية منذ الخامسة من عمرها. وتتحدث اليابانية بطلاقة.

وأضافت أنها واجهت صعوبات في قبولها كمواطنة يابانية بسبب مظهرها. معربة عن أملها في أن يؤدي فوزها إلى تغيير الآراء بشأن من يمكن اعتباره يابانياً.