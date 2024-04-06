بعد فضيحة حيتالة وبن شوشة.. إدارة وفاق سطيف تتوعد

توعّدت إدارة وفاق سطيف، بالضرب بيد من حديد، في الفضيحة التي تسبب فيها الثنائي حيتالة رمضان وبن شوشة محمد سعيد، خلال لقاء الفريق الأخير أمام شباب بلوزداد.

وأتيحت للوفاق عند الدقيقة 90+2 من المباراة المندرجة ضمن الجولة 22، ضربة جزاء. حينما كان الفريق متخلفا بثنائية نظيفة، ودخل حيتالة وبن شوشة. في مناوشات من أجل تسديدها، في لقطة شوّهت سمعة “النسر الأسود”.

ووصفت إدارة الفريق، تلك التصرفات بـ “غير المسؤولة” والمعزولة. مؤكدة بأن: “مثل هاته التصرفات لا تمثل قيم ومبادئ الروح الرياضية التي يجب أن يتحلى بها لاعبو أو أطقم نادي وفاق سطيف.”

وفي بيان نشرته سهرة أمس الجمعة، أشارت إدارة الوفاق. إلى أنه وبعد انتهاء المباراة مباشرة قررت اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد اللاعبين المعنيين.

مبرزة بأنه قد تم تحويل الثنائي للتدرب مع فريق الرديف ابتداءا من تاريخ اليوم 5 أفريل 2024. في انتظار صدور القرارات التي سيعلن عنها المجلس التأديبي خلال الأيام القليلة القادمة.

كما أكدت الإدارة السطايفية أنها ستطلع الجمهور وأنصار النادي بكل المستجدات والعقوبات التي ستكون في حجم التجاوزات. التي لن تسمح في أي حال من الأحوال بتكرارها مستقبلا حفاظا على تقاليد وقيم فريق وفاق سطيف.