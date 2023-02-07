بعد فقدان الإتصال به بسبب الزلزال.. الكشف عن مستجدات جديدة بشأن أتسو

كشفت وسائل إعلام عالمية، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات جديدة بشأن الوضع الصحي للاعب الدولي الغاني، ونادي هاتاي التركي، كريستيان أتسو.

وحسب ما كشفت “شبكة بيين سبورت” اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على تويتر، فإن الناطق الإعلامي لنادي هاتاي سبور مصطفى أوزات، أعلن عن إستخراج اللاعب الغاني كريستيان أتسو من تحت الأنقاض.