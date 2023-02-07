بعد فقدان الإتصال به بسبب الزلزال.. الكشف عن مستجدات جديدة بشأن أتسو
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت وسائل إعلام عالمية، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات جديدة بشأن الوضع الصحي للاعب الدولي الغاني، ونادي هاتاي التركي، كريستيان أتسو.
وحسب ما كشفت “شبكة بيين سبورت” اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على تويتر، فإن الناطق الإعلامي لنادي هاتاي سبور مصطفى أوزات، أعلن عن إستخراج اللاعب الغاني كريستيان أتسو من تحت الأنقاض.
🟥 #آخر_خبر | الناطق الإعلامي لنادي هطاي سبور @Hatayspor_FK مصطفى أوزات يعلن استخراج اللاعب الغاني 🇬🇭 كريستان أتسو @ChristianAtsu20 من تحت الأنقاض مصابًا ⬅️ فيما يتواصل البحث عن المدير الرياضي للفريق تنار سافوت pic.twitter.com/7Q6raqcjNL
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 7, 2023
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