بعد فقدان طفليها.. وفاة الأم بمضاعفات الاختناق بالغاز في باتنة

توفيت اليوم، إمرأة تبلغ من العمر 24 سنة متأثرة بمضاعفات استنشاقها لغاز ثاني أكسيد الكربون. في حادثة التسرب الذي وقعت الأسبوع الماضي بمنزلها العائلي ببلدية تالخمت غرب ولاية باتنة.

وتسببت الحادثة في وفاة إبنيها الرضيعين، في وقت نقلت فيه إلى المستشفى، أين مكثت قرابة أسبوع. قبل مفارقتها الحياة اليوم، لتلتحق بذلك بابنيها وجنينها الذي توفي ايضا في بطنها في شهره السادس.

وبذلك ارتفع عدد ضحايا الغاز ببلدية تالخمت في ظرف اسبوع إلى 5 قتلى، بعد وفاة شاب ثلاثيني قبل 4 أيام مختنقا بالغاز المتسرب الى داخل غرفته في الطابق الأول.