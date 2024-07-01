بعد فوزه في التشريعيات.. اليمين المتطرف الفرنسي يضيق الخناق على المهاجرين

بعد حصوله على المركز الأول في الانتخابات التشريعية المبكرة، حصل حزب التجمع الوطني الفرنسي المتطرف. على ما يقرب من 33٪ من الأصوات، وفقا للتقديرات الأولية من معهد إيلاب. مع قنوات BFMTV و RMC وتريبيون ديمانش.

ومن الممكن أن يتمكن جوردان بارديلا من الحصول على الأغلبية المطلقة في مجلس الأمة الفرنسي. إذ سيحصل على ما بين 260 و310 مقاعد، على أن تكون عتبة الأغلبية المطلقة 289 نائبا.

بالإضافة إلى موضوعي القوة الشرائية والأمن، فإن حزب مارين لوبان لديه عنصر مخصص للتعامل مع الهجرة. وعلى وجه الخصوص: قانون الأراضي.

“الجنسية الفرنسية يجب أن تكون موروثة أو مكتسبة”

وفي هذا الصدد، يريد حزب الجبهة الوطنية إقرار “قانون الطوارئ” في الأسابيع التالية للانتخابات التشريعية.

وخلال المؤتمر الصحفي لعرض برنامج التجمع الوطني، أشار جوردان بارديلا إلى هذا الإجراء باعتباره “الطوارئ الكبرى”.

وقال بارديلا “إن هذا الحق في الأرض لم يعد له ما يبرره في عالم يبلغ عدد سكانه 8 مليارات نسمة. بينما تتضاعف الأدلة اليومية على عدم قدرتنا على الاندماج والاستيعاب على أرضنا”.

وهو الإجراء الذي دافعت عنه مارين لوبان بالفعل في الأشهر الأخيرة.حيث أكدت أن الجنسية الفرنسية يجب أن تكون موروثة أو مكتسبة.

وأوضح رئيس مجموعة الجبهة الوطنية أمام الجمعية الوطنية أنه “يجب إلغاء قانون الأرض في جميع أنحاء فرنسا”.

اليوم، الولادة في فرنسا لا تكفي للحصول على الجنسية الفرنسية تلقائيا. ويمكن أن يعزى إلى البلوغ، عندما يولد طفل في فرنسا لأبوين أجنبيين. إذا كان الطفل يقيم في فرنسا عند سن 18 عاما ولمدة خمس سنوات على الأقل منذ سن 11 عاما.

يضاف إلى هذا الإجراء، استبدال المساعدات الطبية الحكومية بصندوق يعتني فقط بـ “حالات الطوارئ الحيوية”.

يريد جوردان بارديلا أيضًا تسريع إجراءات طرد الأجانب غير الشرعيين المدانين بارتكاب جرائم ومخالفات وتقليل شروط لم شمل الأسرة، فضلاً عن الحد من حصول الفرنسيين على المساعدة الاجتماعية.