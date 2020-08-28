بعد فوز سوسطارة في قضية الداربي.. المولودية ستبقى في المركز الثاني!

بالرغم من فوز فريق إتحاد العاصمة بقضية الداربي العاصمي لدى المحكمة الرياضة الدولية الـTAS وإسترجاعه لنقاط الداربي، إلا أن العميد سيبقى في المرتبة الثانية المؤهلة لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يستعيد فريق إتحاد العاصمة نقاطه الثلاثة المخصومة عقب مقاطمعته لمباراة الداربي شهر أكتوبر من العام الماضي، وهو ما يترتب عليه أيضا خصم ثلاث نقاط من رصيد فريق مولودية الجزائر ليصبح في رصيده 34 نقطة.

في حين سيكون فريق وفاق سطيف بـ 37 نقطة، إلا أن هذا لا يشفع له من أجل الحصول على المرتبة الثانية والمشاركة في منافسة دوري أبطال إفريقيا، بالنظر إلى الصيغة الجديدة المعتمدة من طرف الفاف في ترتيب الأندية.

ويعتمد الإتحاد الجزائري لكرة القدم بعد التوقف الإضطراري للبطولة على إحتساب المعدل، مثلما تم التعامل به في البطولة الفرنسية عقب تتويج فريق باريس سان جيرمان جراء توقف الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويتم إحتساب معدل الأندية بتقسيم عدد النقاط على عدد المباريات التي لعبها كل نادي وهو ما يضع فريق مولودية الجزائر في المرتبة الثانية خلف فريق شباب بلوزداد.

حيث سيكون في رصيد المولودية 34 نقطة (بعد خصم 3 نقاط من طرف التاس) وبعد تقسيمها على عدد المباريات التي لعبها سيكون العميد في المركز الثاني بمعدل 1.70، في حين سيكون وفاق سطيف ثالثا بمعدل 1.68.

ترتيب البطولة المحترفة الأولى بنظام المعدل:

1- شباب بلوزداد 1.90

2- مولودية الجزائر 1.76 (سيصبح 1.70 بعد خصم ثلاث نقاط)

3 – وفاق سطيف (1,68)

4- شبيبة القبائل 1.63