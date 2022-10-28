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قناة النهار

بعد فيات ورونو .. هيونداي بقدرة إنتاج 70 ألف سيارة في السنة

بقلم قناة النهار
بعد فيات ورونو .. هيونداي بقدرة إنتاج 70 ألف سيارة في السنة
سيارات
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بعد فيات ورونو .. هيونداي بقدرة إنتاج 70 ألف سيارة في السنة

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