قناة النهار بعد فيات ورونو .. هيونداي بقدرة إنتاج 70 ألف سيارة في السنة بقلم قناة النهار نشر في 28 أكتوبر 2022 - 15:41 سيارات شارك غرِّد أرسل 162 0 بعد فيات ورونو .. هيونداي بقدرة إنتاج 70 ألف سيارة في السنة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0g0wP اقرأ أيضا يحيى طبيش: الإنسان السعيد قوي في المجتمع والتعاسة والحزن أصبحت ضعف قناة النهار 27 أكتوبر مفيدة عداس: لازم ننشرو غير السعادة في مواقع التواصل لأن كاين ناس بزاف مغبونين قناة النهار 27 أكتوبر بجاية / إنشاء مساحات للتسلية والإستراحة بعدة أحياء بديل لمحـ ـاربة التلوث قناة النهار 08 أكتوبر باتنة :" جيات"مصنع جنرال الكتريك الجيريا توربين..مفخرة الصناعة الجزائرية قناة النهار 20 أكتوبر مشاهد رائعة لملعب براقي من الداخل قبل آخر الروتوشات قناة النهار 24 أكتوبر بلجود : الأسطول الجوي تدعم ب 15 طائرة جديدة قناة النهار 24 أكتوبر توقيف مسبوقين قضائيين بجيجل كانا وراء بث الـ ـرعب والخوف وسط الأحياء قناة النهار 27 أكتوبر طالع هابط: النوي يتغنى بولاة سعيدة تيارت ووهران ويطالب الشعب بالوقوف معهم قناة النهار 13 أكتوبر حجز كمية معتبرة من مادة الوقود كانت موجهة للتهريب ببرج برج باجي مختار قناة النهار 25 أكتوبر مفيدة عداس : باش تقولي نحي خيمارك؟..مستحيل قناة النهار 14 أكتوبر