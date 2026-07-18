بعد فيديو أبكى الجزائريين.. والي سكيكدة يتكفل بترميم منزل عائلة شاوي بعين شرشار بعد الحريق

عقب تداول فيديو الذي أبكى الجزائريين ببلدية عين شرشار لعجوز تبكي بحصرة وحرقة بعد أن اتت النيران على كل ممتلكاتها تنقل اليوم والي سكيكدة سعيد أخروف إلى بيتها.

وحسب بيان لمصالح الولاية على إثر الحريق الذي نشب بمنطقة الزهار ببلدية عين شرشار، تنقل أمسية اليوم الوالي إلى بيت عائلة شاوي التي عرف منزلها خسائر كبيرة جراء الحريق الذي مس المنطقة الامس.

الوالي وبعد الاستماع إلى انشغالات العائلة إلتزم بتكفل مصالح الولاية بترميم مسكن العائلة والمساهمة في اعادة تجهيزه. مع السهر على توفير الرعاية الصحية لرب الأسرة الذي يعاني من مرض عضال على مستوى مستشفى عبد الرزاق بوحارة سكيكدة.

كما طمأن الوالي العائلة بأن الدولة ساهرة على حماية المواطنين وممتلكاتهم، وأسدي التعليمات اللازمة من أجل الانطلاق في أشغال الترميم بصفة استعجالية بداية من يوم الغد.