بعد فيديو ضرب الطفل اللاجئ.. مصالح ولاية عنابة تتحرك

فتحت مصالح ولاية عنابة تحقيقا في فيديو الذي يظهر تعرض طفل لاجئ إفريقي للضرب في محطة الحافلات بالمدينة.

وقررت مصالح الولاية متابعة صافع الطفل اللاجئ قضائيا، بعد إنتشار فيديو الحادثة عبر الفيسبوك.

كما استنكرت ولاية عنابة الحادثة التي وقعت في محطة حافلات المدينة، أين كان الطفل يتسوّل.

حسب بيان مصالح الولاية تحوز النهار اون لاين على نسخة منه.

وجاء في البيان، أن مصالح ولاية عنابة حرّكت دعوى قضائية ضد مجهول، في انتظار تحديد هوية الفاعل.

وشدّد البيان على ان كل مساس بالسلامة النفسية والجسمية للأفراد، بغض النظر عن عرقهم وجنسيتهم، ستكون محل متابعات جزائية.