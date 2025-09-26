بعد فيديو متداول.. درك سيدي بلعباس يوقف عصابة أحياء مسلحة روّعت السكان وهددت بالقتل

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي ابراهيم التابعة لمجموعة سيدي بلعباس من الإطاحة بعصابة إجرامية منظمة، بثّت الرعب وسط السكان باستعمال أسلحة بيضاء وكلاب معدة للهجوم.

القضية تعود إلى تداول مقطع فيديو قديم يوثّق اعتداء أفراد العصابة على منزل امرأة وتهديدها بقتل إبنها.

لتفتح المصالح تحقيقًا موسعًا أسفر عن توقيف خمسة أشخاص وحجز الأسلحة المستعملة.

وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين، في انتظار تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بلعباس.