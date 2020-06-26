بعد فيروس كورونا.. صواعق البرق تقتل 105 أشخاص في الهند

أكدت السلطات الهندية بأن 105 أشخاص لقيوا مصرعهم أمس الخميس بعد إصابتهم بصواعق برق في ولايتي “بيهار” و”أوتار براديش”.

وأفاد مسؤولو إدارة الكوارث بأن نحو 83 شخصا توفوا في ولاية “بنهار” جراء الصواعق، فيما توفي 24 آخرون في ولاية “أوتار براديش”، وذلك خلال بداية هبوب الرياح الموسمية السنوية على البلاد.

كما تعرض عشرات المواطنين إلى صواعق البرق التي تبدأ في الهند من جوان حتى سبتمبر كل سنة، وينتظر أن تعرف الحصيلة ارتفاعا في الوفيات.

وتوقعت السلطات الهندية هطول أمطار غزيرة اليوم وغدا التي تخلّف عدة فيضانات تأتي حتى على قرى بأكملها مثلما شهدته البلاد العام الماضي.

جدير بالذكر أن مسؤولو إدارة الكوارث في الهند أكدوا بأن ولاية “بيهار” سجلت أزيد من 225 ألف صاعقة برق العام الفارط، فيما سجلت ولاية “أوتار براديش” 322 ألف صاعقة.