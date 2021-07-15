بعد فيلمهما الأخير.. حرب كلامية بين تامر حسني وحلا شيحة وحقائق صادمة

اندلعت حرب كلامية بين كل من الفنانين المصريين، تامر حسني وحلا شيحة، بعد طرح حسني لفيديو كليب فيلمه الأخير مع حلا “مش أنا” على اليوتيوب.

وهاجمت حلا شيحة، تامر حسني، بسبب عرض لقطات من فيلم “مش أنا”، بالفيديو كليب، وعبرت عن صدمتها من استخدامه مشاهد ليست راضية عنها في الكليب.

وكتبت حلا على صفحتها بانستغرام: “أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه”.

وأضافت الفنانة: “واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأكدلي أنه حيحترم رغبتي.. احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا احنا لم ولن ننجح”.

وتابعت: “بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي”.

ليرد تامر حسني على حلا، عبر حسابه على فايسبوك قائلا: “أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش اصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقه اني إحترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانيه طلبتيها وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها ولو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد اذنك روحي شوفيها في المونتاج”.

وأضاف الفنان: “وبعدين الفيلم بقاله 4 أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس، إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي، منطق غريب فعلاً يا حلا”.

وتابع تامر حسني: “وبعدين هو مش أنتي اللي مضيتي عقد و تقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه، هو مش إنتي اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك”.

https://www.instagram.com/p/CRVaQ1mtKfv/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f5e4eacb-714b-4eda-b35b-514168739f40

https://web.facebook.com/TamerHosny/posts/354918259338194