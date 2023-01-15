قناة النهار بعد قانون الإستثمار..قانون لتنظيم منح العقار الإقتصادي قريبا بقلم قناة النهار نشر في 15 جانفي 2023 - 11:57 شارك غرِّد أرسل 47 0 بعد قانون الإستثمار..قانون لتنظيم منح العقار الإقتصادي قريبا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/We6zj اقرأ أيضا لحظة تشييع جثامين ضحايا الغاز بسطيف قناة النهار 10 جانفي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل وزير الداخلية السعودي قناة النهار 26 ديسمبر النهار ترندينغ: لا تدخين في ملاعب الشان .. وتصريحات لوغريت ضد زيدان تثير غضب الجميع قناة النهار 09 جانفي المجلس المهني للحوم الحمراء يتكبد خسائر إستيراد بعض العجول المريضة قناة النهار 02 جانفي "الفرصة الثانية: "كي مالقيتش حل خرجت نڤريسي العيباد.. جوزت الحبس وراني طالب غير قبر الدنيا قناة النهار 30 ديسمبر الطارف : آدم قويرة..شاب يأمل الوقوف على رجليه من جديد قناة النهار 05 جانفي قدوم إضطراب جوي وثلوج على المرتفعات بداية من الأسبوع المقبل قناة النهار 12 جانفي رغم تراجع الإقبال.. جزائريون يختتمون عامهم بالحلويات قناة النهار 31 ديسمبر فاسألوا : حق الطريق قناة النهار 12 جانفي عين الدفلى: إقبال كبير للعائلات على المركب الحموي بحمام ريغة قناة النهار 07 جانفي