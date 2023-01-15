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قناة النهار

بعد قانون الإستثمار..قانون لتنظيم منح العقار الإقتصادي قريبا

بقلم قناة النهار
بعد قانون الإستثمار..قانون لتنظيم منح العقار الإقتصادي قريبا
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بعد قانون الإستثمار..قانون لتنظيم منح العقار الإقتصادي قريبا

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