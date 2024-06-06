بعد قذفه مديرة سابقة لمدرسة بعين البنيان.. أستاذ بمدرسة إبتدائية مهدد بالحبس 

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة عشية اليوم الخميس تسليط عقوبة شهرين حبس نافذ و 20 الف دج غرامة مالية نافذة. لاستاذ بمدرسة إبتدائية على خلفية متابعته بقذف مديرة سابقة بمدرسة العربي التبسي بعين بنيان .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تمت متابعة المتهم “ق.ح” استاذ بمدرسة ابتدائية. بتهم القذف و المساس بحرمة الحياة الخاصة للاشخاص. بعد شكوى رفعتها ضده الضحية “ب.ي” مديرة مدرسة. سابقة العربي التبسي بعين بنيان التي صرحت اثناء مثولها امام هيئة المحكمة. ان المتهم اهانها وقام بنشر تاريخ القضايا. المؤجلة الخاصة بها مع بقية الاستاذة عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك “. و كذلك عبر حساب تنسيقية وتعليمية الاساتذة الابتدائي للجزائر.

وتزامن ذلك اثناء متابعة 11 أستاذ من نفس المدرسة عن تهم التحريض و نشر فيديوهات بدون اذن صاحبها. التي رفعتها ضدهم الضحية في ملف الحال.

و التي اضافت انها مديرة مدرسة معروفة وطنيا و ان المتهم اساء لشخصيتها ، من خلال التعليقات التي اعتبرتها انها خادشة في حقها ومست بشخصيتها.

واكدت ان مديرية التربية لم تعاقبها و لم يتم طردها من المدرسة بل تم تحويلها لضرورة المصلحة وليس لعقوبة تأديبية .

المتهم و أثناء مثوله امام هيئة المحكمة انكر التهم المتابع بها و اكد بان لديه سمعة طيبة. وان كل ما نشره على حسابه كان بهدف تضامنه مع الاساتذة زملائه الذين قاموا بالاحتجاج. امام مديرية التربية ولم يقذف الضحية ولم يسيء لشخصيتها.ملتمسا بتبرئته من التهم المنسوبة اليه،فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 20 جوان.