بعد قذف نادية لعبيدي.. تأجيل آخر لمحاكمة لويزة حنون لتغيب الدفاع

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر محاكمة لويزة حنون. إلى تاريخ 10 أكتوبر الجاري نظرا لتغيب هيئة دفاعها.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أن إستأنفت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال سابقا الحكم الصادر ضدها. عن محكمة الجنح بسيدي امحمد التي قضت بتغريمها غرامة مالية قدرت قيمتها بـ30 ألف دج. بعد متابعتها بتهمة القذف على خلفية الشكوى التي رفعتها ضدها الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي. مع الزام المحكمة لويزة حنون بأن تدفع لنادية لعبيدي غرامة مالية نافذة بقيمة 200 الف دج.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال، تعود وقائعها الى سنة 2019. بعدما رفعت الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي شكوى ضد لويزة حنون رئيسة حزب العمال سابقا بعدما تصريحات أدلت بها في مقالات صحفية اتهمت لعبيدي بتورطها في وقائع فساد بوزارة الثقافة.