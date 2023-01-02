بعد قرابة السنة.. نوميديا لزول تعود لأنستغرام

عادت الفنانة الجزائرية الشابة نوميديا لزول، إلى جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد حوالي السنة.

ونشرت الفنانة، أول ستوري على حسابها بانستغرام والذي تملك فيه 6.5 مليون مشترك بعد أشهر عديدة من الغياب.

واكتفت نوميديا لزول، بكتابة عبارة: “قريبا”.

وغادرت نوميديا لزول، سجن القليعة، شهر أوت الماضي، بعدما قضت فيه عدة أشهر بسبب اتهامها في قضية النصب على الطلبة والتي أحدثت جدلا كبيرا.

وخرجت نوميديا من السجن، بعدما استفادت من البراءة من كافة التهم الموجهة إليها.