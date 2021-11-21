بعد قرابة سنتين من الغياب.. عودة النقل البحري بميناء مستغانم

رسَّت صبيحة اليوم الأحد 21 نوفمبر، بميناء مستغانم باخرة نقل المسافرين قادمة من فالنسيا الإسبانية بعد قرابة السنتين من التوقف. جراء تفشي وباء كورونا وغلق الحدود.

وتفقد والي الولاية عيسى بولحية رفقة السلطات القضائية، الأمنية والعسكرية ظروف إستقبال المسافرين بالميناء. أين تم تسخير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح العملية مع وضع 6 مخابر للتحاليل والفحص قصد تطبيق البرتوكول الصحي اللازم .

هذا ونقلت أول رحلة اليوم 349 مسافر و184 مركبة وسط فرحة الجالية الجزائرية بعودتها لأرض الوطن.

وقد أعلنت وزارة النقل سابقا عن استئناف نشاط المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بمعدل رحلتين في الأسبوع. باتجاه كل من اسبانيا، بداية من 21 أكتوبر الماضي، و فرنسا بداية من الفاتح من نوفمبر القادم.

زيادة على ذلك، أوضح البيان أن هذا الاستئناف يأتي “تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية. وفي إطار مساعي الحكومة لتسهيل عملية تنقل المواطنين نحو مختلف الوجهات الدولية. حسب البرنامج الذي تم اعتماده والمتضمن رحلتين أسبوعيا في اتجاه كل من إسبانيا وفرنسا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم دراسة إمكانية برمجة رحلات إضافية نحو وجهات أخرى من طرف السلطات العليا. حسب تطورات الوضع الصحي للبلاد.

مؤسسة النقل البحري تكشف عن شروط السفر

وفي 19 أكتوبر 2021، كشفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري عن شروط السفر عبر رحلاتها البحرية، بداية من تاريخ 1 نوفمبر القادم.

ونشرت المؤسسة في بيان لها الشروط التي يجب على المسافرين التقيد بها من أجل السفر عبر رحلاتها البحرية وهي:

1- أن يكون المسافر قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

2- فحص “بي سي آر” لا يتجاوز 48 ساعة

3- شهادة الشفاء من فيروس كورونا لمن أصيب به

4- الخضوع لتحليل اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا على مستوى الميناء على عاتق المسافر، سعره يتراوح بين 3500 دج و 4500 دج

5- تقديم تصريح صحي

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