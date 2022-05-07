بعد قرار الفيفا.. الجزائريون “ما فهمو والو” والإعلاميون يلومون الفاف
أثار البيان الأخير للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخاص برد “الفيفا” على التظلم، زوبعة وسط الشارع الجزائري، وبين الإعلاميين الرياضيين.
وجاءت أولى ردات الفعل من الجماهير الجزائرية، التي أبدت حيرتها، معتبرة أن بيان “الفاف” مبهم، وأبقى الغموض قائما في هذه القضية.
كما اعتبر بعض الجزائريين بأن رد الفيفا، ليس حاسما ونهائيا، فيما أكد البعض الآخر عدم فهمهم تماما لمضمون بيان الفاف.
في حين ألقى الإعلاميون الرياضيون على غرار حفيظ دراجي، ومحمد الوضاحي، اللوم على الاتحاد الجزائري لكرة القدم.
حيث اتهم هذا الثنائي، هيئة شرف الدين عمارة، بالتلاعب بمشاعر الجزائريين، لعدم مصارحتهم بالحقيقة الكاملة في هذه القضية.
ما يزال الاتحاد الجزائري يتلاعب بالمشاعر من خلال نشره لجزء بسيط من خطاب الفيفا، عوض مصارحتهم بكل المضمون الذي كان متوقعا لأن ملف الشكوى لم يكن يحتوي على أدلة للأسف.
لا يجب أن نتوقف عن محاربة الظلم والفساد في كرة القدم على مستوى الكاف والفيفا، و محاربة التقصير و الرداءة عندنا. pic.twitter.com/D6b9kjGjZj
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) May 7, 2022
كأن الاتحاد الجزائري خائف من مصارحة عشاق المنتخب، نشر البيان بتلك الطريقة والإبقاء على الغموض سيضيف مزيدا من التشنج، كان يكفي وضع عنوان للرد ب (الفيفا ترفض طلب الفاف)…. وهناك من يريد إضافة حلقات جديدة لهذا المسلسل المكسيكي.
— محمد الوضاحي Mohamed Louadahi (@mohamedlouadahi) May 7, 2022