بعد قرار الفيفا.. الجزائريون “ما فهمو والو” والإعلاميون يلومون الفاف

أثار البيان الأخير للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخاص برد “الفيفا” على التظلم، زوبعة وسط الشارع الجزائري، وبين الإعلاميين الرياضيين.

وجاءت أولى ردات الفعل من الجماهير الجزائرية، التي أبدت حيرتها، معتبرة أن بيان “الفاف” مبهم، وأبقى الغموض قائما في هذه القضية.

كما اعتبر بعض الجزائريين بأن رد الفيفا، ليس حاسما ونهائيا، فيما أكد البعض الآخر عدم فهمهم تماما لمضمون بيان الفاف.

في حين ألقى الإعلاميون الرياضيون على غرار حفيظ دراجي، ومحمد الوضاحي، اللوم على الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

حيث اتهم هذا الثنائي، هيئة شرف الدين عمارة، بالتلاعب بمشاعر الجزائريين، لعدم مصارحتهم بالحقيقة الكاملة في هذه القضية.