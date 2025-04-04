بعد قرار القضاء الفرنسي.. إدارة السد تعلن دعمها المطلق لـ عطال وتُدين ازدواجية المعايير

أصدرت إدارة نادي السد القطري بيانا رسميا، اليوم الجمعة، عبّرت فيه عن دعمها المطلق للاعب الفريق، الدولي الجزائري يوسف عطال.

جاء ذلك بعد الحكم الصادر من القضاء الفرنسي (أمس الخميس)، بخصوص قضية اللاعب التي تعود إلى دعمه القضية الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع بداية عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة في شهر أكتوبر من عام 2023.

وكتبت إدارة نادي السد في بيانها: “إن ما تعرّض له لاعبنا يوسف عطال من حكم جائر. جاء نتيجة لموقفه الإنساني ونصرته لأهلنا في غزة. وهو موقفٌ شجاع يجسّد ضمير كل إنسان حر”.

وأكد البيان أن موقف اللاعب، يوسف عطال، هو تعبير طبيعي وصادق عن الضمير الإنساني. مشددا على أن نادي السد لن يتوانى في تسخير جميع إمكانياته للدفاع عنه في هذه القضية العادلة.

كما أشار النادي القطري إلى أن القِيَم الإنسانية لا يجب أن تخضع لازدواجية المعايير أو لأي تمييز في الحكم على المظلومين.