بعد قرار فتح المساجد التي تتسع لأكثر من 500 مصلي.. وزارة الشؤون الدينية تصدر تعليمة

وجهت مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني بالادارة المركزية الوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تعليمة لمديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات .

وتأتي هذه التعليمة تنفيذا لمحتوى البيان الصادر عن مصالح الوزارة الأولى الذي يقضي بالفتح التدريجي للمساجد التي تتسع لأزيد من 500 مصلي.

وجاء في التعليمة مايلي:

1. التنسيق مع السادة ولاة الجمهورية في إجراءات الفتح.

2. تنظيم حملات التنظيف والتعقيم للمساجد المعنية بالفتح ابتداء من يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020.

3. اتباع ذات البروتوكول الصحي الذي تم تطبيقه في المساجد التي تم فتحها سابقا، مع توجيه خالص الشكر للأئمة وكل القائمين على المساجد والمجتمع المدني والمحسنين والمتطوعين على مساهمتهم الفعالة في إنجاح عملية الفتح