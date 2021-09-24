بعد قرار منع تداولها في الصين.. البيتكوين تنهار

تواصل العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم “البيتكوين” تسجيل تراجع وخسائر “جنونية” لثاني مرة خلال شهر سبتمبر الجاري بعد قرار منع تداولها.

وفي بيان للبنك المركزي الصيني، حسم هذا الأخير موقفه حيال التعامل بالعملات الرقمية وذلك في أخر إجراء من الإجراءات التنظيمية. للقضاء على تداول العملات المشفرة.

وعلى غرار العديد من العملات المشفرة، هبطت بيتكوين دون مستوى 44 ألف دولار حيث سجلت أشهر عملة رقمية مشفرة في العالم نحو 45594.02 دولار. لتتراجع القيمة السوقية لبيتكوين لمستوى 858.93 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، حسب بيانات التداول.

ويأتي هذا التراجع في ظل توسيع الصين حملاتها ضدّ العملات الرقمية، حيث طلبت من عدة مصارف كبرى وشركات دفع التشدد بإجراءاتها حيال العملات الرقمية المستخدمة في التعاملات التجارية. كما أصدرت في وقت سابق أوامر بتعليق عمليات تعدين لعملة “بيتكوين” الرقمية في إقليم سيشوان