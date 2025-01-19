بعد قرار وقف إطلاق النار.. إستشهاد 9 فلسطينيين إثر قصف الإحتلال الصهيوني

إستشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الإحتلال الصهيوني لمناطق متفرقة في قطاع غزة.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن خمسة فلسطينيين إستشهدوا وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة تابعة للإحتلال “حي الشعف” شرق مدينة غزة. كما أن أربعة فلسطينيين إستشهدوا وأصيب آخرون في قصف الإحتلال المدفعي بيت لاهيا شمال القطاع. فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء استهدافهم من قبل آليات الاحتلال، عقب محاولتهم العودة إلى منازلهم في رفح وخان يونس جنوب القطاع.

وتشهد محافظتا خان يونس ورفح قصفا مدفعيا صهيونيا كما أطلقت آليات جيش الاحتلال نيرانها شرق حي “الشجاعية” و”الزيتون” شرق محافظة غزة.

ورغم الاتفاق على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي (6:30 بتوقيت غرينيتش). إلا أن سلطات الإحتلال قالت إنه لن يتم تفعيله حتى يتم تسليم قائمة أسرى الحرب المقرر إطلاق سراحهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023. ما أسفر عن استشهاد 46899 مواطنا وإصابة 110725 آخرين. فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور