بعد قرن على نجاتها من الإنفلونزا الإسبانية.. معمرة تنجو من كورونا!

تعافت معمرة إيطالية عمرها 104 أعوام من الإصابة بفيروس كورونا، بعد نجاتها من الإنفلونزا الإسبانية عام 1918.

لتصبح المعمرة الإيطالية، أكبر معمرة تتعافى من فيروس كورونا المستجد، بعد أن شفيت قبلها سيدة إيرانية تصغرها بعام واحد.

وحسبما نقله موقع “روسيا اليوم”، عن صحيفة “ديلي ميل”، شعرت العجوز الإيطالية، أدا زانوسو، بأعراض فيروس كورونا في 17 مارس الماضي.

وكانت المعمرة موجودة آنذاك في دار التمريض بمدينة بييلا، شمالي إيطاليا، حيث عانت من الحمى والقيء وصعوبة التنفس، وأثبتت التحاليل أنها حاملة للفيروس.

وقالت طبيبة العجوز الإيطالية: “إنها على ما يرام وفي كامل وعيها ولا ترقد في السرير وتستطيع التحرك للجلوس على كرسيها، ولم تتأثر قواها أو مستوى إدراكها للمرض”.

وأوردت طبيبة المعمرة: “شفاء أدا أمل جديد للجميع خلال هذا الوقت العصيب الذي يمر به العالم”.

للإشارة، كانت قد شفيت مسنة إيرانية تبلغ من العمر 103 أعوام، من مرض كورونا، وسيدتان صينيتان في مدينة ووهان، يبلغ عمر كل منهما 100 سنة.