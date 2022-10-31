بعد قطعه 4200 كيلومتر لرؤية جده بالجزائر.. مهدي يقرر العودة إلى فرنسا مشيا

كان مهدي دبرا قد وضع لنفسه هدف الوصول إلى الجزائر العاصمة من باريس سيرًا على الأقدام. والهدف الذي تحقق بعد 157 يومًا من المشي لم يعد كافياً بالنسبة له. حيث قرر يوم أمس الأحد العودة إلى باريس بنفس الطريقة.

سيكون الطريق أطول، ويأمل الجزائري البالغ من العمر 27 عامًا أن يعود إلى العاصمة الفرنسية بحلول ماي 2023.

وسيمر مهدي عبر إسبانيا، ثم البرتغال قبل أن يتوجه إلى فرنسا. إجمالًا ، يأمل المغامر في بلوغ 4741 كيلومترًا خلال 229 يومًا.

وقد استغرق الأمر 157 يومًا لعبور فرنسا وسويسرا وإيطاليا وتونس وأخيراً الجزائر. حيث وجد المهدي ، المعروف أيضًا باسم DebbraahWorld، أخيرًا جده. رحلة طولها 4200 كيلومتر، والتي من الواضح أنها لم تكن كافية للمتنزه البالغ من العمر 27 عامًا ، حيث أعلن الأخير على تيك توك أنه سيستأنف رحلته في نوفمبر 2022، ويأمل في العودة إلى الجزائر بحلول ماي 2023.

وقد جعلت الرحلة الأخيرة لمهدي مشهورًا على TikTok حيث بلغ مليون مشترك. كما مكنته من جمع أكثر من 62000 أورو لتمويل أبراج المياه نيابة عن جمعية Life.