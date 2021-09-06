بعد قطع العلاقات مع المغرب.. بلماضي يكشف ما يُقلقه في سفرية مراكش

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن تشكيلته لن تتأثر بقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، وذلك دقائق قبل توجههم صوب مراكش، من أجل مُلاقاة بوركينافاسو في إطار تصفيات كأس العالم 2022.

وصرّح الرجل الأول في الخضر، من مطار هواري بومدين، قبل التوجه صوب المملكة :”نحن ذاهبون من أجل لعب كرة القدم فقط، ونضع الأمور السياسية جانبا”.

وتطرق أفضل مُدرب في إفريقيا، لما يُثير قلقه عند وصوله أشباله للجارة الغربية :”يبدو بأن درجة الحرارة هناك ستكون مُرتفعة، ونأمل أن نتأقلم معها بشكل سريع”.