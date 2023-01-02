بعد قطيعة سنوات.. الصلح بين أصالة وإليسا

تصالحت النجمتين، اللبنانية إليسا والسورية أصالة، وذلك بعد مضي 5 أعوام من الخلاف بينهما، في كواليس حفل تريو نايت في موسم الرياض.

وظهرت إليسا وهي تعانق أصالة في لقطات عفوية، ليعلنا بذلك الصلح بعد أن اعتذرت أصالة من إليسا.

ويرجع الخلاف بين النجمتين، إلى عام 2018. حيث نشرت إليسا صورة عبر حسابها على تويتر توجه من خلالها رسالة إلى أعدائها بطريقة كوميدية.

لتقوم أصالة بعدها بالرد على التغريدة قائلة: “حبيتها”، مما أثار دهشة المتابعين الذين تساءلوا عن سبب اهتمامها بالتغريدة.

واعتقدوا حينها أن إليسا تقصد أصالة بتغريدتها، وأثناء عرض برنامج The Voice علقت أصالة بسخرية على البرنامج.

إذ نشرت تغريدة انتقادية بعد غناء إليسا في إحدى حلقات برنامج The Voice، وكانت حينها من أعضاء لجنة تحكيم البرنامج.

ورغم أن سبب الخلاف ليس واضحاً، إلا أن القطيعة استمرت بين النجمتين لمدة 5 أعوام، قبل إعلان التصالح في أجواء حماسية من الرياض.

وشهدت الرياض ليلة مميزة أحياها عدد كبير من أبرز نجوم العالم العربي على مسرح محمد عبده آرينا.

حيث قدم النجوم باقة من أجمل أغانيهم وسط تفاعل الجمهور الكبير، على رأسهم النجمتان إليسا وأصالة والفنانة التونسية لطيفة.

كما قدمت إليسا ونانسي عجرم ديو “زي العسل” للراحلة صباح، فيما قدم النجم وائل كفوري ونوال الزغبي أغنيتهما الشهيرة “مين حبيبي أنا”.

كما شهد الحفل مفاجأة رائعة بعد ظهور الفنان الكبير جورج وسوف، الذي قدم فقرته الغنائية برفقة النجم صابر الرباعي والفنانة نوال الزغبي.