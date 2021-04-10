بعد قهر صانداونز.. مدافع السياربي يوجه رسالة قوية

الرياضة
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بعد قهر صانداونز.. مدافع السياربي يوجه رسالة قوية
بقلم إسماعيل عشاش

وجه سفيان بوشار مُدافع شباب بلوزداد، رسالة قوية، بعد قهر ماميلودي صانداونز في عقر دياره، بهدفين دون رد، أمس الجمعة.

وتحدث إبن سكيكدة للقناة الرسمية للفريق قائلا :”لقد كنا رجالا فوق أرضية الملعب، وجلبنا التأهل بعرقنا، واحد ما يصدق علينا”.

وواصل :”أشكر زملائي على المُستوى الكبير الذي قدموه طيلة التسعين دقيقة، يمكن القول بأننا ثأرنا لهزيمة الذهاب”.

وأضاف:”في لقاء الذهاب واجهتنا العديد من المشاكل، ما بين تأخر رحلتنا بسبع ساعات كاملة، والظروف المناخية الصعبة”.

ليختم :”الحمد لله على التأهل، والآن سنُركز على مُباريات البطولة الوطنية”.


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