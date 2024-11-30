بعد قيادة فريقه للفوز بخماسية.. عمورة رجل مباراة فولفسبورغ و لايبزيغ

نال المهاجم الدولي الجزائري، أمين عمورة، أعلى علامة في مواجهة فريقه فولفسبورغ و لايبزيغ، اليوم السبت، في إطار الجولة 12 من “البوندسليغا”.

وبعلامة 8.8 حسب مؤشر الإحصائيات العالمي “صوفاسكور”. بعد أن بصم هداف الخضر، على هدفين في هذه المواجهة التي إنتهت بخماسية مقابل هدف لصالح فولفسبورغ، حيث افتتح عمورة، باب التسجيل في الدقيقة الـ 4 من المواجهة، قبل أن يسجل ثاني أهدافه والثالث لفريقه في الدقيقة الـ 16.

كما يعد هذا الفوز، الثالث تواليا لنادي فولفسبورغ في “البوندسليغا” الألمانية، بعد الفوز في الجولتين السابقتين أمام يونيون برلين و هايدنهايم. مكن الفريق من رفع رصيده للنقطة 18 بالمركز السابع في الترتيب العام لـ”البوندسليغا”.

وشارك عمورة، إلى حد الآن في “البوندسليغا” في 10 مناسبات، ووصل إلى 9 مساهمات تهديفية، بواقع 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة.