بعد قيادته كورتري لثمن نهائي كأس بلجيكا.. قادري يستهدف مواصلة التألق

أكد صانع ألعاب نادي كورتري البلجيكي، عبد القهار قادري، مواصلة التألق هذا الموسم مع فريقه، بعد قيادته للتأهل لثمن نهائي كأس بلجيكا.

بعد أن بصم لاعب الخضر، أمس الأربعاء، عن الهدف الوحيد في مواجهة فريقه أمام لوكيرين، في دور الـ16 من كأس بلجيكا، في الدقيقة الـ46 من عمر المواجهة.

وصرح خريج مدرسة بارادو، للصفحة الرسمية لفريقه كورتري، عبر منصة “إكس”:”تمكنت من تسجيل أول أهدافي هذا الموسم وآمل أن لايكون آخر الأهداف هذا الموسم، وسأسجل العديد من الأهداف إن شاء الله”.

للإشارة، خاض اللاعب عبد القهار قادري، هذا الموسم مع فريقه كورتري، 11 مواجهة في منافستي البطولة و الكأس، وقدم أربع تمريرات حاسمة وسجل هدفا وحيدا لحد الآن.