بعد قيامه بمناورات خطيرة.. توقيف صاحب شاحنة في برج بوعريريج

تمكنت أفراد فصيلة الطريق السيار شرق غرب للدرك الوطني بالخرفان مجموعة برج بوعريريج، من توقيف صاحب شاحنة. وهذا بسبب قيامه بمناورات خطيرة مع السير في المسلك الثالث.

كما أشار منشور مركز “طريقي” على الفايسبوك، إلى أن توقيف صاحب الشاحنة جرى على مستوى السد الثابت عين زادة ولاية برج بوعريريج. وتم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجاء توقيف السائق على إثر تلقي افراد فصيلة الطريق السيار شرق غرب للدرك الوطني بالخرفان مجموعة برج بوعريريج تبليغا من أحد مستعملي الطريق.

في حين، شكرت الدرك الوطني، المبلّغ من أجل محاربة مثل هذه السلوكيات السلبية. كما ثمن ثقافة التبليغ من أجل تحقيق السلامة والأمن على الطرقات.