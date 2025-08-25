بعد كبير المشاعر والحب.. زواجي على المحك

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سيدتي قراء الصفحة الكرام.

أنا سيدة متزوجة، ارتباطي جاء بعد قصة جميلة للغاية، حملت بين ثناياها أسمى المشاعر، جمعتني بشاب حارب لأجلي.

وأنا بدوري ضحيت لأجله، فلا أهلي ولا أهله تقبلوا هذه الزيجة، خاصة أنني من وسط البلاد وهو من غربها.

لكن كلانا تمسك بالآخر حتى وجدنا أنفسنا تحت سقف واحد، لا أنكر أن الحياة بعيد عن أهلا لم تكن بالسهلة.

لكن بالنسبة لي كل شيء يهون لأنني بجانب من أحببت، رزقني الله بالولد الأول. فالبنت الثانية وذلك في أقل من ثلاث سنوات التي كانت أجمل سنوات عمري.

لأنه سرعان ما انقلبت الأمور، والنعيم تحول إلى جحيم، فالرجل الذي أحبني وأحببته سولت له نفسه بخيانتي مع فتيات عبر محادثات على التطبيقات الالكترونية.

فمنذ أشهر بدأ يعاملني بفتور، يغضب لأتفه الأسباب، ولا يجد ملاذه إلا مع هاتفه.

ذهب الشغف والوله، ودوره بات منحصرا فقط في توفير الماديات فقط، ولا أنكر هذا أبدا، فانا أعيش كملكة. لكن أنا وأطفاليَّ نحتاج لقلب زوجي الأول، وحبه، وحضوره.

أمام هذا الوضع اشتكيت لأمي ما يحصل معي، لكن عوض أن تواسيني بدأت في لومي.

وأنه عليّ أن أدفع ثمن إصراري على هذا الزواج، وأن أتحمل عواقبه بمفردي.

فوجدت نفسي وحيدة تارة أولم نفسي، وتارة أثير المشاكل مع زوجي، وتارة أخرى أضعف وأستسلم للبكاء.

فهل أطلب الطلاق وأعود إلى عائلتي وأتحمل ذلهم، أم أصبر فقط لأربي أولادي لأن لا أحد سيدعمني ويحنو عليّ، أفيدوني من فضلك.

اختكم ه.مروة من الغرب الجزائري.

الـــرد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختاه، دعيني في الأول أرحب بك في موقعنا، ونتمنى أن نكون بفضل الله نبراسا لك لشق حياة هنية. مستقرة بعيدة عن التوقعات التي قد تدمر بيتك.

وسأبدأ من حيث انتهيت، إذ طرحت سؤالين، ووضعت معهما احتمالين، هما إما العودة وتحمل ذل اهلك، أو الصبر من أجل أولادك.

لكن الأجدر بك حبيبتي وبعد الحب الكبير الذي تحدثت عنه هو أن تواصلي حربك من أجل نفسك وحبك.

وثانيا من أجل تخليص زوجك من معصية العلاقات غير الشرعية، فأن نحب شخصا لا يعني أن يضعنا على أكف الراحة وأن يطربنا كلمات معسولة.

بل الحب هو أن نساعد من نحب على السير في طريق الله، فأنا أرى حبيبتي أن تنعشي حبكما من جديد.

وأن تعيدي زوجك إلى عشه الأصلي، لا أن تستسلمي وتعودي أدراجك.

فلو أن كل امرأة اكتشفت أن زوجها يتحدث مع غيرها عبر الانترنت طلب الطلاق لما بقيت واحدة في بيتها -فهذه حقيقة أغلبيتهم للأسف-.

لهذا أقولها لك: نعم أصبري من أجل أولادك واستقرار عائلتك، لكن في نفس الوقت حاربي من أجل ذاتك، لتعيشي أجمل أيام عمرك. إلى جانب من اختاره قلبك.

في البداية حبيبتي حاولي أن تفهمي ما سبب هذا التغيير المفاجئ، ذكريه بعلاقة الحب التي كانت تجمعكما وكل هذا من خلال حوار هادئ فلابد أن تكون هناك طريقة للتفاهم.

تجنبي إثارة المشاكل، فهي لن تزيده إلا نفورا منك، بل على العكس استعيدي حضوره بتلطيف الجو والتقرب منه. وتحضير مفاجآت من الحين إلى الآخر.

فمن المستحيل أن تكون جمرة حبه انطفأت بالكامل، فلربما هو بحاجة إلى أن مبادرة منك لتوقد فتيل شغفه من جديد.

حبيتي تخلصي من كل التخمينات السلبية، ومن تلك الاحتمالات غير المجدية، وزوجك يعيش نزوة عابرة فكوني عونا له حتى يتخلص منها.

وتذكري أنت أيضا تضحياته من أجلك في الماضي، واجتهاده ليوفر لك ولأولادكما حياة كريمة مثلما ذكرت.

استعيدي حيويتك، وكون الزوجة العاشقة التي لا تقدم محبوبها لغيرها على طبق من ذهب، تسلحي بالإيمان وأخلصي في الدعاء.

واسألي الله أن يؤلف بينكما، ويزرع بينكما المودة والرحمة، ويصلح لك زوجك وأولادك بحوله وقوته يا رب.