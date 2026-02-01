بعد كورونا.. عدوى أكثر فتكا تصيب الهند

عاد فيروس نيباه للظهور في ولاية البنغال الغربية بالهند، حيث تم تسجيل حالتين مؤكّدتين بين العاملين في الرعاية الصحية.

السلطات الصحية قامت بعزل المخالطين البالغ عددهم نحو 190 شخصًا، وكانت نتائج فحوصاتهم سلبية حتى الآن.

فيروس نيباه حيواني المنشأ

فيروس نيباه هو فيروس حيواني المنشأ ينتقل غالبًا من خفافيش الفاكهة إلى الإنسان، ويمكن أن ينتقل أيضًا بين البشر عبر الاتصال المباشر مع سوائل الجسم للمصاب، مثل اللعاب والمخاط أو البول.

تظهر أعراض العدوى عادة بعد 3 إلى 14 يومًا، وتشمل الحمى، الصداع الشديد، آلام العضلات، القيء، وأحيانًا التهاب الدماغ، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، حيث تصل معدلات الوفيات إلى 40-75% حسب التفشيات السابقة، مما يجعله أكثر فتكًا من معظم حالات كورونا، رغم أنه ينتشر بين البشر بشكل أبطأ.

في خطوة واعدة، أعلنت جامعة طوكيو اليابانية عن نيتها بدء المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح نيباه في أبريل 2026، لتقييم السلامة والاستجابة المناعية بعد نجاح التجارب على الحيوانات.

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الخطر العالمي منخفض حاليًا، مع اتخاذ الهند إجراءات احترازية مشددة تشمل العزل الطبي، تتبع المخالطين، وفحص الحالات المشبوهة محليًا لمنع أي انتشار محتمل للعدوى.

الخبراء يحذرون من الاستهتار بالفيروس، مؤكدين أن التحرك المبكر والاحتياطات الصحية الدقيقة هي أفضل وسيلة لمنع تحول هذه الحالات المحدودة إلى تفشٍ أوسع.