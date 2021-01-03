بعد كورونا.. مُشكل جديد يعترض طريق أوناس!

عاد الدولي الجزائري، آدم أوناس، لنقطة الصفر، مع ناديه كالياري، بعدما تعرض لمُشكل صحي جديد، سيُجبره على الغياب عن المُنافسة الرسمية في الفترة القادمة.

وكشف فريق جزيرة سردينيا، بأن الجناح الطائر سيُضيع مُباراة اليوم أمام نابولي، بسبب إصابة على مُستوى العضلة المُقربة.

وسيكون اليساري، على موعد مع الخضوع لفحوصات أدق في الساعات القادمة، لمعرفة فترة غيابه الرسمية.

وضيع صاحب الإنطلاقات السريعة، فُرصة مُلاقاة فريقه السابق، وهو الذي كان يريد الإنتقام من “البيرتينوبي”.

يُذكر مُحارب الصحراء، غائب عن المُنافسة منذ فترة، بسبب فيروس كورونا، الذي تركه خارج الخدمة لشهرين كاملين.

ولم يلعب بطل إفريقيا، سوى ست مُباريات فقط منذ بداية الموسم الجاري، ثلاث منها فقط كأساسي.