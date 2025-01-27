بعد كولومبيا.. البرازيل تُهاجم ترامب

هاجمت الحكومة البرازيلية، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بالمعاملة المهينة التى تعامل بها المهاجرين البرازيليين من تقييد أيديهم وأقدامهم وهم على متن رحلة العودة إلى البرازيل، وقالت إنها تنتهك شروط الاتفاقية الأمريكية.

وأشارت صحيفة بولسو البرازيلية، إلى أن الشرطة البرازيلية عثرت على مهاجرين وهم مكبلو الأيدى على متن الطائرة، ولذلك أعربت الخارجية البرازيلية، أن البلاد لن تقبل باستخدام تلك الطريقة المهينة للمهاجرين من تقييدهم وتكبلهم بسلاسل، كما أن الطائرة التى كانت تقلهم بها مشاكل عديدة منها خلل فى نظام مكيفات الهواء.

وأشارت إلى أن الرحلة الأمريكية كانت متجهة إلى مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية لكنها هبطت في ماناوس الجمعة الماضية بسبب “خطأ فني”.

وقالت الحكومة البرازيلية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الرئيس لولا دا سيلفا أبلغ بظروف الرحلة وأمر برحلة جوية تابعة للقوات الجوية البرازيلية لنقل المهاجرين من ماناوس إلى بيلو هوريزونتي يوم السبت.

وكان أيضا نشب خلافا بين ترامب و الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو ، الذى خاطب الرئيس الأمريكى قائلا ” حصاركم لا يخيفنا وبلادنا مفتوحة للجميع”، وأكد بيترو أن لدى بلاده أكثر من 15 ألف مقيم أمريكي غير نظامي بموجب القوانين الكولومبية، مؤكدا أنه عليهم تسوية وضع إقامتهم فى البلاد.