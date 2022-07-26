بعد لقائه بالسفير الكوري.. زغدار يدعو المؤسسات الكورية إلى الإستثمار بالجزائر

إستقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، سفير جمهورية كوريا بالجزائر، كيم تشانغ-مو. وتمحور هذا اللقاء حول سبل تعزيز التعاون والشراكة الصناعية بين الجزائر وكوريا الجنوبية.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد أكد الوزير زغدار على أهمية التعاون الذي يجمع البلدين. داعيا إلى تجسيد المزيد من الشراكات في إطار مقاربة “رابح-رابح” لاسيما في المجالين الصناعي والتكنولوجي.

وأوضح الوزير زغدار، بأن الصناعات الميكانيكية، الإلكترونية والكهرومنزلية تشكل مجالات واعدة للتعاون والشراكة المثمرة بين البلدين. لاسيما في إطار المنظومة القانونية الجديدة التي تؤطر الاستثمار في الجزائر. حيث دعا المؤسسات الكورية إلى الاستثمار في الجزائر مؤكدا بأنها ستحظى بكل الدعم والمرافقة.

وفي هذا الإطار، أعطى لمحة عن قانون الاستثمار الجديد والمزايا والضمانات التي يمنحها للمستثمرين المحليين. والأجانب إضافة إلى المزايا التفاضلية التي تملكها الجزائر والتي تجعل منها بوابة للأسواق العربية، الإفريقية وكذا الأوروبية.

ومن جانبه، أكد السفير الكوري إرادة بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة الصناعية مع الجزائر داعيا إلى تكثيف الاتصالات واللقاءات بين الجانبين لتحديد فرص الشراكة الممكنة.

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إستقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، رفقة وزير التجارة، كمال رزيق، وزيرة التجارة والصناعة والسياحة لجمهورية مصر العربية، نيفين جامع، وهذا في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية. وفي هذا السياق وحسب بيان للوزارة، فقد بحث زغدار مع نظيرته المصرية أوجه التعاون و العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالمجال الصناعي والاستثماري. كما تركزت المحادثات حول تعزيز الشراكة الصناعية بين الجانبين، وتبادل التجارب والخبرات لاسيما ماتعلق بالمناطق الصناعية والإعتماد والمواصفات. إلى جانب ذلك، اتفق الجانبان على تحفيز المستثمرين لاستغلال كل فرص التعاون والشراكة بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

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