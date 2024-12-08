بعد لقائه مع الكناباست.. وزير التربية يضع هذه الخطة لحل مشاكل القطاع

اجتمع أمس، السبت، وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي مع المنسق الوطني وأعضاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية”كناباست”، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وأشار الوزير إلى أن معالجة الانشغالات التي سيطرحها الشريك الاجتماعي، سيتم حلها بمختلف الطرق من خلال وضع خطة محكمة.

وفي هذا الصدد، قال الوزير إنّه بخصوص الانشغالات المرتبطة بملفات تحتاج فيها الوزارة للاستماع إلى باقي المنظمات النقابية، فهذه ستكون محل استماع متواصل لباقي الشركاء الاجتماعيين.

أما بالنسبة للانشغالات التي تحتاج إلى تدخّل مباشر من طرف وزارة التربية الوطنية. فسيكون التدخل بالمعاينة، ثم اعتماد الحلول الأنسب بعد ذلك. وبالنسبة للملفات التي تحتاج إلى ترتيبات وإجراءات تستغرق وقتا معيّنا، فسيتم إعلام الشريك الاجتماعي بالترتيبات المتخذة.

ومن جهته، ثمّن المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية دعوة الوزارة للقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي. وقدّم مجموعة من الانشغالات منها ما تعلق بتوظيف العمل التشاركي. والتشاور في حل القضايا المتعلقة بموظفي القطاع خاصة على المستوى المحلي.

إضافة إلى الجانب الاجتماعي والمهني، لاسيما الملفات ذات الطابع الاستعجالي والعمليات التقييمية للخدمات التي يقدّمها النظام المعلوماتي. لقطاع التربية الوطنية، وكذا انشغالات مرتبطة ببعض الملفات الفردية محل نزاعات للنظر فيها.