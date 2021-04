بعد لقطة غير رياضية.. قديورة ينجو من الطرد في دوري أبطال أسيا

متوسط ميدان الخضر قام بصفع لاعب الضيوف لكن حكم المواجهة لم يُشاهد اللقطة لينجو “الدبابة” من طرد مُستحق بالبطاقة الحمراء.

اللقطة حدثت في الدقيقة ال120+3 عندما كان الغرافة مُنهزم بهدف يتيم دون رد.

اللقاء الذي جرى بملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة شهد إقصاء الآخير من ملحق الدور التمهيدي المؤهل لدور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أسيا.

Adlene Guedioura, at the end of last night’s match! 🤭@DZfoot_ENpic.twitter.com/IBYsQto1YY

— Qatar Football Live (@QFootLive) April 8, 2021