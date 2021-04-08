بعد لقطة غير رياضية.. قديورة ينجو من الطرد في دوري أبطال أسيا

الرياضة
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بعد لقطة غير رياضية.. قديورة ينجو من الطرد في دوري أبطال أسيا صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

قام النجم الدولي الجزائري “عدلان قديورة” بلقطة غير رياضية في لقاء فريقه الغرافة القطري ضد الضيف اجمك من أوزباكستان.

متوسط ميدان الخضر قام بصفع لاعب الضيوف لكن حكم المواجهة لم يُشاهد اللقطة لينجو “الدبابة” من طرد مُستحق بالبطاقة الحمراء.

اللقطة حدثت في الدقيقة ال120+3 عندما كان الغرافة مُنهزم بهدف يتيم دون رد.

اللقاء الذي جرى بملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة شهد إقصاء الآخير من ملحق الدور التمهيدي المؤهل لدور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أسيا.


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